Сын Газзаева возглавил итальянский клуб
Владимир Газзаев, сын российского тренера Валерия Газзаева, возглавил клуб четвертого итальянского дивизиона "Сину", сообщает Radio Siena TV.
По сведениям источника, российский специалист присутствовал на трибуне во время матча "Сиены" в чемпионате Италии. На посту главного тренера "черно-белых" Газзаев сменил Альберто Джилардино, который был уволен.
После 18 туров "Сиена" занимает пятое место в турнирной таблице Серии D в группе Е.
40-летний Газзаев ранее тренировал "Аланию", "Актобе", "Рустави", "Урожай" и "Тобол".
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|Интер Милан
|26
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|26
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|Рома
|26
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|6
|Наполи
|26
|39
|7
|Милан
|27
|39
|8
|Хеллас Верона
|26
|38
|9
|Парма
|26
|36
|10
|Болонья
|26
|34
|11
|Кальяри
|26
|32
|12
|Сассуоло
|26
|32
|13
|Фиорентина
|27
|31
|14
|Удинезе
|26
|28
|15
|Торино
|26
|28
|16
|Сампдория
|26
|26
|17
|Дженоа
|26
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|18
|Лечче
|27
|25
|19
|СПАЛ
|26
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|20
|Брешия
|27
|17