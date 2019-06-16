Сын игрока "Реала" забил прекрасный гол за королевский клуб

Теги реал мадридмарсело

Сын игрока "Реала" забил прекрасный гол за королевский клуб

Энцо Марсело, сын защитника "Реала" Марсело Виейра, отметился красивым голом в матче турнира Trofeo de Cotorruelos.

Юный футболист перебросил мяч через защитника, а затем повторил этот финт с голкипером соперников.

Энцо, которому в сентябре исполнится 10 лет, как и отец играет под 12-м номером и также имеет яркую прическу. Также у 31-летнего Марсело есть трехлетний сын Лиам.

В минувшем сезоне Марсело провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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