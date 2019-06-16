Сын игрока "Реала" забил прекрасный гол за королевский клуб
Энцо Марсело, сын защитника "Реала" Марсело Виейра, отметился красивым голом в матче турнира Trofeo de Cotorruelos.
Юный футболист перебросил мяч через защитника, а затем повторил этот финт с голкипером соперников.
Энцо, которому в сентябре исполнится 10 лет, как и отец играет под 12-м номером и также имеет яркую прическу. Также у 31-летнего Марсело есть трехлетний сын Лиам.
El terrible GOLAZO de Enzo Alves Vieira, hijo de Marcelo, que está enloqueciendo a todos en el mundo del fútbol. ¡Nace un nuevo crack en el Real Madrid! pic.twitter.com/mQ5OoZ8oKL— SportsCenter (@SC_ESPN) 16 июня 2019 г.
В минувшем сезоне Марсело провел за "Реал" 34 матча во всех турнирах, в которых забил три гола и отдал шесть результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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