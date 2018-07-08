Сын известного голландского форварда заключил первый контракт и забил первый гол

Голландский нападающий Сидней ван Хойдонк заключил контракт с "Бредой", сообщает официальный сайт клуба.

Для футболиста это соглашение стало первым в профессиональной карьере. Вскоре после этого он забил свой первый гол на предсезонном сборе.

Стоит отметить, что Сидней является сыном известного голландского форварда Пьера ван Хойдонка, который провел 46 матчей за сборную Голландии и забил 14 голов.

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