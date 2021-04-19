Сын Кадырова странным образом выиграл боксерский поединок (видео)

Адам Кадыров, сын президента Чечни Рамзана Кадырова, одержал странную победу в рамках международного турнира по боксу "Время Легенд 6: Специальная операция".

Во время боя с Асланом Баттировым рефери неожиданно присудил победу 13-летнему Кадырову-младшему нокаутом, хотя его соперник продолжал оставаться на ногах.

Баттиров был готов продолжать бой, но рефери внезапно начал отсчет, а угол Аслана выбросил полотенце.

Напомним, что Рамзан Кадыров является почетным президентом и ярым болельщиком грозненского клуба "Ахмат".

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