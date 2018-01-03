Сын Кирая играет в штанах, также как и его отец

Сын бывшего вратаря сборной Венгрии Габора Кирая Матьяж начал футбольную карьеру и выступает за клуб "Халадаш", сообщает сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

13-летний голкипер выходит на поле в штанах, в стиле своего отца.

Фото: Габор Кирай

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