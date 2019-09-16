Сын Киркорова перешел из академии "Барселоны" в ЦСКА

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Сын Киркорова перешел из академии "Барселоны" в ЦСКА

7-летний сын Филиппа Киркорова Мартин сменил академию "Барселоны" на московский ЦСКА. Об этом сообщает "Чемпионат".

Напомним, ребенок занимался в академии каталонского клуба с марта 2018 года.

ЦСКА с 19 баллами занимает 3 место в турнирной таблице ЦСКА после 9 туров РПЛ. "Барселона" расположилась на 4 месте в Примере.

В 10 туре "армейцы" сыграют с "Краснодаром".

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