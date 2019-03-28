Сын Киркорова поступил в академию "Барселоны"

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Сын Киркорова поступил в академию "Барселоны"

Мартин Киркоров, сын звезды российской эстрады Филиппа Киркорова, поступил в академию "Барселоны".

"Отличная новость. Мартин поступил в академию "Барселоны"! И теперь мы начинающие футболисты!" - Киркоров в своем Instagram.

6-летнего Мартина родила для Киркорова суррогатная мать. Таким же образом на свет появилась его сестра -  7-летняя Алла-Виктория.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отличная новость❗️ Мартин @martinkirkorov поступил в BARÇA Academy ⚽️! И теперь мы начинающие футболисты! А 31 марта в #барсамосква пройдёт большой просмотр юных футболистов от 8 до 14 лет. Самые лучшие получат гранты на бесплатное обучение в BARÇA Academy Moscow на футбольной базе «Варшавка». Не упустите уникальный шанс поступить в самый легендарный клуб Мира! Подробнее в профиле @barcaacademymosc #Repost @barcaacademymosc with @make_repost ・・・ Сегодня просмотр в BARÇA Academy прошёл Мартин - сын @fkirkorov Рады приветствовать в стенах легендарного клуба!!! Филипп разделяет ценности нашей академии: #целеустремленность #амбиции #уважение #стойкость #дисциплинированность #сплоченность и #скромность _______________________ #barcaacademy #barçaacademy #футбол #дети #москва #барселона #барса #школафутбола #детишки #детииграют #детскийфутбол #детскаяшколафутбола #детифутбол #просмотрфутболистов

Публикация от Филипп Киркоров (@fkirkorov)

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