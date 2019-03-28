Сын Киркорова поступил в академию "Барселоны"

Мартин Киркоров, сын звезды российской эстрады Филиппа Киркорова, поступил в академию "Барселоны".

"Отличная новость. Мартин поступил в академию "Барселоны"! И теперь мы начинающие футболисты!" - Киркоров в своем Instagram.

6-летнего Мартина родила для Киркорова суррогатная мать. Таким же образом на свет появилась его сестра - 7-летняя Алла-Виктория.

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