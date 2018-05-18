Сын Клюйверта может отказаться продлевать контракт с "Аяксом"
Полузащитник "Аякса" Джастин Клюйверт рассказал, почему он до сих пор не продлил контракт с клубом.
"Аякс" хочет продлить со мной контракт, чтобы потом продать меня дороже. Чего же они хотят на самом деле? Я хотел остаться, но затем кое-что произошло. Фанаты считают, что я думаю только о деньгах. Но я просто хочу прогрессировать.
В клубе заявили, что я должен продлить контракт или мне придется уйти. Я чувствую давление со стороны клуба. "Аякс" хочет продлить контракт, но руководство думает о деньгах, а не футболе", – приводит слова Клюйверта Volkskrant.
В этом сезоне 19-летний Клюйверт провел за "Аякс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|33
|82
|2
|Аякс
|34
|79
|3
|АЗ
|34
|71
|4
|Фейеноорд
|34
|66
|5
|Утрехт
|33
|51
|6
|Витесс
|33
|48
|7
|Херенвен
|34
|46
|8
|АДО Ден Хааг
|33
|44
|9
|Зволле
|34
|44
|10
|Эксельсиор
|34
|40
|11
|Хераклес
|33
|39
|12
|Гронинген
|33
|37
|13
|Виллем II
|33
|36
|14
|ВВВ Венло
|33
|34
|15
|НАК Бреда
|33
|33
|16
|Рода ЮК
|33
|30
|17
|Спарта Роттердам
|33
|27
|18
|Твенте
|33
|23