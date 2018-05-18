Сын Клюйверта может отказаться продлевать контракт с "Аяксом"



Полузащитник "Аякса" Джастин Клюйверт рассказал, почему он до сих пор не продлил контракт с клубом.

"Аякс" хочет продлить со мной контракт, чтобы потом продать меня дороже. Чего же они хотят на самом деле? Я хотел остаться, но затем кое-что произошло. Фанаты считают, что я думаю только о деньгах. Но я просто хочу прогрессировать.

В клубе заявили, что я должен продлить контракт или мне придется уйти. Я чувствую давление со стороны клуба. "Аякс" хочет продлить контракт, но руководство думает о деньгах, а не футболе", – приводит слова Клюйверта Volkskrant.

В этом сезоне 19-летний Клюйверт провел за "Аякс" 36 матчей во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 5 результативных передач.

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