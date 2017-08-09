Сын Клюйверта может перейти в "Фиорентину"

"Фиорентина" проявляет интерес к нападающему "Аякса" Джастина Клюйверту, сообщает Football Italia.

По сведениям издания, итальянский клуб намерен приобрести футболиста в летнее трансферное окно. Напомним, что Джайстин является сыном легендарного форварда Патрика Клюйверта, который ранее выступал в Италии за "Милан".

18-летний Джастин в минувшем сезоне провел за "Аякс" 20 матчей и забил 2 мяча.

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