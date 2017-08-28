Сын Клюйверта перешёл в "Барселону"

Шейн Клюйверт, сын известного в прошлом голландского форварда Патрика Клюйверта, перешёл из ПСЖ в "Барселону", сообщает El Mundo Deportivo.

По сведениям издания, Клюйверт-младший будет выступать за детскую команду "сине-гранатовых" возрастом 9 лет.

Стоит отметить, что Шейн является довольно медийным ребёнком и уже успел заключить пятилетний контракт с производителем спортивной атрибутики Nike.

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