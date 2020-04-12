Сын Кокорина станцевал и спел популярную песню "По кайфу"

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Сын Кокорина станцевал и спел популярную песню "По кайфу"

Майкл Кокорин, двухлетний сын нападающего "Сочи" Александра Кокорина, станцевал и спел песню Олега Кензова "По кайфу".

Видео с сыном футболист опубликовал в сториз своего Instagram-аккаунта.

29-летний Кокорин принадлежит "Зениту", а за "Сочи" выступает на правах аренды. В нынешнем сезоне форвард провел четыре матча в чемпионате России, забил три  гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом из Санкт-Петербурга действует до лета 2020 года.

Не пропустите: Кокорину придётся вернуть "Сочи" часть уже выплаченной зарплаты. | http://soccernews.ru
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