Сын легенды "Арсенала" подписал контракт с "Уотфордом"

"Уотфорд" на официальном сайте объявил о переходе голландского полузащитника Митчела Бергкампа, сына легендарного нападающего лондонского "Арсенала" Денниса Бергкампа.

Голландец являлся свободным агентом, поэтому достался английскому клубу бесплатно. Хавбек подписал контракт на полгода с возможностью продления соглашения еще на год.

22-летний Митчел Бергкамп является воспитанником "Алмер Сити". В своей карьере он играл только за молодежную команду "Алмер Сити", провел 47 матчей во всех турнирах, забил семь голов и отдал две результативные передачи.

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