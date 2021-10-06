Сын легенды "Барселоны" убедил Лапорту не увольнять Кумана

Теги барселонарональд куманжоан лапортайорди кройфф

Сын легенды "Барселоны" убедил Лапорту не увольнять Кумана

Фото: инстаграм Йорди Кройфф

Йорди Кройфф, сын легендарного футболиста и тренера "Барселоны" Йохана Кройффа, убедил президента клуба Жоана Лапорту не увольнять наставника команды Рональда Кумана, сообщает TV3.

По сведениям источника, Лапорта принял решение уволить Кумана после поражения каталонского клуба от "Бенфики" (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Впрочем, уже на следующий день президент позвонил Куману и выразил ему поддержку.

Лапорта изменил мнение после беседе с Кройффом, который убедил президента дать Куману последний шанс. По мнению Йорди, игра каталонского клуба может наладиться после того, как в строй вернутся травмированные Серхио Агуэро и Усмана Дембеле, а Ансу Фати наберет оптимальную форму.

Не пропустите: "Барселона" может побороться с "Интером" за своего воспитанника. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт

"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов