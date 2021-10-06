Сын легенды "Барселоны" убедил Лапорту не увольнять Кумана

Фото: инстаграм Йорди Кройфф

Йорди Кройфф, сын легендарного футболиста и тренера "Барселоны" Йохана Кройффа, убедил президента клуба Жоана Лапорту не увольнять наставника команды Рональда Кумана, сообщает TV3.

По сведениям источника, Лапорта принял решение уволить Кумана после поражения каталонского клуба от "Бенфики" (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Впрочем, уже на следующий день президент позвонил Куману и выразил ему поддержку.

Лапорта изменил мнение после беседе с Кройффом, который убедил президента дать Куману последний шанс. По мнению Йорди, игра каталонского клуба может наладиться после того, как в строй вернутся травмированные Серхио Агуэро и Усмана Дембеле, а Ансу Фати наберет оптимальную форму.

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