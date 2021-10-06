Сын легенды "Барселоны" убедил Лапорту не увольнять Кумана
Фото: инстаграм Йорди Кройфф
Йорди Кройфф, сын легендарного футболиста и тренера "Барселоны" Йохана Кройффа, убедил президента клуба Жоана Лапорту не увольнять наставника команды Рональда Кумана, сообщает TV3.
По сведениям источника, Лапорта принял решение уволить Кумана после поражения каталонского клуба от "Бенфики" (0:3) в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Впрочем, уже на следующий день президент позвонил Куману и выразил ему поддержку.
Лапорта изменил мнение после беседе с Кройффом, который убедил президента дать Куману последний шанс. По мнению Йорди, игра каталонского клуба может наладиться после того, как в строй вернутся травмированные Серхио Агуэро и Усмана Дембеле, а Ансу Фати наберет оптимальную форму.
Не пропустите: "Барселона" может побороться с "Интером" за своего воспитанника. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Зобнин открыл футбольную школу: названа цена обучения
-
Дзюба получил меньше всех отдыха в Европе за последние три года
-
Сын легенды "Барселоны" убедил Лапорту не увольнять Кумана
-
"Реал" предложил Мбаппе суперконтракт
-
1
Луческу громко высказался о Месси
-
Миранчук может покинуть "Аталанту" зимой
-
В России ярко отреагировали на логотип Евро-2024
-
"Спартак" назвал сроки восстановления группы травмированных игроков
-
Сафонов номинирован на премию "Джентльмен года". Жена обвинила футболиста в измене
-
Легендарный Маттеус развелся с женой-россиянкой
-
Карпин высказался о предложении проводить чемпионаты мира каждые два года
-
УЕФА приписал Крым к Украине во время презентации Евро-2024
-
Глушаков рассказал о своей травме, полученной в сборной России
-
Деле Алли закрутил роман с дочерью Гвардиолы (фото)
-
ПСЖ решил купить Холанда
-
Жена Матвея Сафонова сообщила о расставании с футболистом
-
Карпин громко высказался об отказе Дзюбы от вызова в сборную России
-
Роналду и Хабиб провели дуэль взглядов (видео)
-
Мбаппе раскрыл детали своего конфликта с Неймаром
-
В "Спартаке" сделали заявление о здоровье Федуна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14