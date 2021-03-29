Сын легенды "Барселоны" высказался о возможном возвращении в клуб
Йорди Круифф, сын бывшего футболиста и тренера "Барселоны" Йохана Круиффа, поделился мнением о возможном возвращении в клуб. В бытность футболистом Йорди также выступал за каталонцев.
"Сейчас я далек от возвращения в "Барселону", но в жизнь возможно все. Если что-то должно случиться, то это произойдет. Сейчас я должен выполнять условия моего контракта с "Шеньчжэнем", - приводит слова Круиффа-младшего Marca.
47-летний Йорди выступал за "Барселону" с 1994 по 1996 годы. В составе каталонского клуба он выигрывал Суперкубок Испании.
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|20
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|Мальорка
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|20
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