Сын легенды "Барселоны" высказался о возможном возвращении в клуб

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Сын легенды "Барселоны" высказался о возможном возвращении в клуб

Йорди Круифф, сын бывшего футболиста и тренера "Барселоны" Йохана Круиффа, поделился мнением о возможном возвращении в клуб. В бытность футболистом Йорди также выступал за каталонцев.

"Сейчас я далек от возвращения в "Барселону", но в жизнь возможно все. Если что-то должно случиться, то это произойдет. Сейчас я должен выполнять условия моего контракта с "Шеньчжэнем", -  приводит слова Круиффа-младшего Marca.

47-летний Йорди выступал за "Барселону" с 1994 по 1996 годы. В составе каталонского клуба он выигрывал Суперкубок Испании.

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