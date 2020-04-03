Сын Мальдини рассказал, что излечился от коронавируса

Теги паоло мальдиникоронавирусмилан

Сын Мальдини рассказал, что излечился от коронавируса

Сын легендарного игрока "Милана" Паоло Мальдини Даниэль рассказал, как себя чувствует. У 18-летнего хавбека "россонери" был диагностирован коронавирус.

"Со мной все отлично, симптомов не было. Вернулся к индивидуальным тренировкам", - рассказал футболист в инстаграме.

Напомним, 21 марта стало известно, что футболист сдал положительные тесты на Covid-19.

А еще:  Головин прилетел в Россию и находится на карантине | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае

Серия А, скорее всего, не возобновится в мае

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов