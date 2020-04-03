Сын Мальдини рассказал, что излечился от коронавируса
Сын легендарного игрока "Милана" Паоло Мальдини Даниэль рассказал, как себя чувствует. У 18-летнего хавбека "россонери" был диагностирован коронавирус.
"Со мной все отлично, симптомов не было. Вернулся к индивидуальным тренировкам", - рассказал футболист в инстаграме.
Напомним, 21 марта стало известно, что футболист сдал положительные тесты на Covid-19.
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|2
|Манчестер Сити
|27
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|3
|Лестер Сити
|27
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|4
|Челси
|27
|44
|5
|Манчестер Юнайтед
|27
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|6
|Тоттенхэм
|27
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
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|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
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|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
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|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
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|19
|Уотфорд
|27
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