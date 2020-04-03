Сын Мальдини рассказал, что излечился от коронавируса

Сын легендарного игрока "Милана" Паоло Мальдини Даниэль рассказал, как себя чувствует. У 18-летнего хавбека "россонери" был диагностирован коронавирус.

"Со мной все отлично, симптомов не было. Вернулся к индивидуальным тренировкам", - рассказал футболист в инстаграме.

Напомним, 21 марта стало известно, что футболист сдал положительные тесты на Covid-19.

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