Сын Мальдини вызван в юношескую сборную Италии

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Сын Мальдини вызван в юношескую сборную Италии

Даниэль Мальдини, сын бывшего капитана "Милана" Паоло Мальдини, вызван в юношескую сборную Италии.

Как сообщает Football Italia, 17-летний нападающий может принять участие в товарищеском матче с Нидерландами, который состоится 22 марта.

Отметим, что речь идёт о командах в возрасте до 18 лет.

В текущем сезоне Мальдини-младший сыграл 22 матча за "Милан" в молодёжном первенстве и забил 9 мячей.

Паоло Мальдини выступал за сборную Италии с 1988 по 2002 год, провёл 126 игр и отличился 7 голами.

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