Сын Марадоны попал в реанимацию
Диего Марадона-младший, сын скончавшегося легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, попал реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом
"К сожалению, один из представителей "желтых СМИ" позвонил сыну Марадоны, чтобы узнать его реакцию о смерти отца. Именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", - написал журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter.
В 1987 году неаполитанка Кристиана Синагра сообщила, что она родила сына от Марадоны. Футболист долгое время отказывался от ребенка и не сдавал тест на ДНК. Лишь в 2016 году Диего признал Диего-младшего своим сыном. Сын Марадоны тоже является профессиональным футболистом и выступал за сборную Италии по пляжному футболу.
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Турнирные таблицы
|Группа 1
|М
|О
|1
|Guadalajara Premier
|30
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|2
|Loros Universidad
|30
|63
|3
|Tepatitlán de Morelos
|30
|56
|4
|Reynosa
|30
|55
|5
|UA Chihuahua
|30
|55
|6
|Murciélagos
|30
|54
|7
|Necaxa II
|30
|54
|8
|Coras de Nayarit
|30
|52
|9
|Gavilanes FC Matamoros
|30
|49
|10
|Correcaminos UAT II
|30
|40
|11
|Монаркас Морелия II
|30
|37
|12
|Эстудиантес Текос
|30
|34
|13
|Leones Negros
|30
|34
|14
|Дуранго
|30
|24
|15
|Pacific
|30
|23
|16
|Cimarrones de Sonora II
|30
|9
|Группа 2
|М
|О
|1
|Ирапуато
|30
|73
|2
|UA Zacatecas
|30
|54
|3
|Jiquipilas
|30
|52
|4
|Pumas UNAM Premier
|30
|52
|5
|Крус Асул Идальго
|30
|50
|6
|Real Zamora
|30
|49
|7
|Inter Playa del Carmen
|30
|49
|8
|Toluca Premier
|30
|44
|9
|Ла Пьедад
|30
|43
|10
|Coyotes
|30
|42
|11
|Pioneros de Cancún
|30
|35
|12
|Орисаба
|30
|34
|13
|América Premier
|30
|29
|14
|Cocodrilos de Tabasco
|30
|29
|15
|Sporting Canamy
|30
|29
|16
|Yalmakan
|30
|24