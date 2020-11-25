Сын Марадоны попал в реанимацию

Диего Марадона-младший, сын скончавшегося легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны, попал реанимации из-за осложнений, вызванных коронавирусом

"К сожалению, один из представителей "желтых СМИ" позвонил сыну Марадоны, чтобы узнать его реакцию о смерти отца. Именно так Диего-младший узнал, что потерял отца", - написал журналист Танкреди Палмери на своей странице в Twitter.

В 1987 году неаполитанка Кристиана Синагра сообщила, что она родила сына от Марадоны. Футболист долгое время отказывался от ребенка и не сдавал тест на ДНК. Лишь в 2016 году Диего признал Диего-младшего своим сыном. Сын Марадоны тоже является профессиональным футболистом и выступал за сборную Италии по пляжному футболу.

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