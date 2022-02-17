Сын Марадоны предположил, за кого был болел его отец в противостоянии "Барселоны" и "Наполи"

Фото: инстаграм сына Диего Марадоны

Диего Марадона-младший рассказал, кого бы поддерживал его отец в игре Лиги Европы между "Барселоной" и "Наполи".

Напомним, что Марадона играл в "Барсе" с 1982 по 1984 год, в "Наполи" - с 1984 по 1991 год.

"Это, безусловно, была бы его игра из-за того, что он дал обеим командам, однако после того, что я видел два года назад (команды встретились в 1/8 финала Лиги Чемпионов - прим. Soccernews.ru), я не сомневаюсь, что он бы надеялся на победу "Наполи".

Я уверен в этом. Это была не просто связь, какой бы сильной она ни была, он провел в Неаполе свои лучшие годы. Они отметили его уникальным образом, то, что он сделал, оказало ощутимое влияние на жизнь многих людей", - приводит слова Марадоны-младшего La Gazzetta dello Sport.

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