Сын Марадоны признался, что не может смириться со смертью отца

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Сын Марадоны признался, что не может смириться со смертью отца

Сын Диего Марадоны признался, что из-за смерти отца не может спать.

Напомним, что в начале ноября 60-летний спортсмен перенёс операцию по удалению субдуральной гематомы. Он умер в прошлую среду от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.

Отметим, своего сына Марадона признал лишь в 2016 году.

"У меня проблемы со сном. Не могу отключиться. Не могу понять и принять смерть отца. Он должен был жить еще много лет и быть со своей семьей. Не уверен, смогу ли я когда-то принять его смерть. Трудно смириться с тем, что он умер в таком молодом возрасте, но такова жизнь", - цитирует Марадону-младшего Marca.

Не пропустите: Адвокат Марадоны выразил поддержку врачу, которого обвиняют в смерти Диего. | http://soccernews.ru
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