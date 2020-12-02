Сын Марадоны признался, что не может смириться со смертью отца
Сын Диего Марадоны признался, что из-за смерти отца не может спать.
Напомним, что в начале ноября 60-летний спортсмен перенёс операцию по удалению субдуральной гематомы. Он умер в прошлую среду от острого отёка лёгких, вызванного обострением хронической сердечной недостаточности.
Отметим, своего сына Марадона признал лишь в 2016 году.
"У меня проблемы со сном. Не могу отключиться. Не могу понять и принять смерть отца. Он должен был жить еще много лет и быть со своей семьей. Не уверен, смогу ли я когда-то принять его смерть. Трудно смириться с тем, что он умер в таком молодом возрасте, но такова жизнь", - цитирует Марадону-младшего Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бока Хуниорс
|23
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|2
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|23
|47
|3
|Велес Сарсфилд
|23
|39
|4
|Расинг Клуб
|23
|39
|5
|Аргентинос Хуниорс
|23
|39
|6
|Дефенса и Хустисия
|23
|36
|7
|Ланус
|23
|36
|8
|Сан Лоренцо
|23
|36
|9
|Росарио Сентраль
|23
|36
|10
|Ньюэллз Олд Бойз
|23
|35
|11
|Арсенал
|23
|34
|12
|Тальерес де Кордоба
|23
|34
|13
|Эстудиантес
|23
|30
|14
|Индепендьенте
|23
|29
|15
|Атлетико Тукуман
|23
|29
|16
|Унион Санта-Фе
|23
|27
|17
|Банфилд
|23
|26
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|К Кордоба Сантьяго
|23
|26
|19
|Химнасия Ла-Плата
|23
|23
|20
|Патронато Парана
|23
|23
|21
|Уракан
|23
|22
|22
|Альдосиви
|23
|22
|23
|Колон
|23
|18
|24
|Годой Крус
|23
|18