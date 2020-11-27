Сын Марадоны: "Забери меня, когда придет мое время"

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Сын Марадоны: "Забери меня, когда придет мое время"

Сын Диего Марадоны отреагировал на смерть своего отца.

"Я был очень счастлив с тобой, ты даже не представляешь. Я чувствовал себя непобедимым. Буду скучать по тебе. Забери меня, когда придет мое время. Я всегда хотел быть рядом с тобой, с тобой я ничего не боюсь. Счастливого пути, люблю тебя", - написал Марадона-младший в инстаграме.

Ранее сообщалось, что сын узнал о смерти отца, когда находился в реанимации, так как болен коронавирусом.

Марадона скончался 25 ноября на 61-м году жизни.

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