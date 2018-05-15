Сын Марсело поразил своей техникой

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Сын Марсело поразил своей техникой

Сын защитника "Реала" Марсело продемонстрировал отличную игру головой.

Молодой бразилец в раздевалке королевского клуба перепасовался головой с игроками мадридцев, а затем отправил мяч в корзину.

Видео: сын Марсело может стать классным футболистом.

Все игроки "Реала" крайне эмоционально отпраздновали на его успешные действия.

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