Сын Марсело поразил своей техникой

Сын защитника "Реала" Марсело продемонстрировал отличную игру головой.

Молодой бразилец в раздевалке королевского клуба перепасовался головой с игроками мадридцев, а затем отправил мяч в корзину.

Видео: сын Марсело может стать классным футболистом.

Filho do Marcelo no vestiário do Real!!! Que demais!!!!! Hahahaahaha pic.twitter.com/9uzyHGFGvz — Potter (@lucianopotter) 15 мая 2018 г.

Все игроки "Реала" крайне эмоционально отпраздновали на его успешные действия.

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