Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"

Матео Месси, сын аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, порадовался голу в ворота каталонского клуба в матче 2-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2).

Рядом с ним находился форвард каталонцев Луис Суарес, который в шутку сделал замечание мальчику.

Suarez trolleando a Mateo Messi pic.twitter.com/0Oa38KyqC1 — VidaBlaugranaYT (@Vida_Blaugrana) 26 августа 2019 г.

В этой встрече счет открыл хавбек гостей Набиль Фекир, на что каталонский клуб ответил пятью голами. Суарес и Месси пропустили матч из-за травм.

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