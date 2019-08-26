Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"

2 Теги барселоналионель мессилуис суаресбетис

Сын Месси порадовался голу в ворота "Барселоны"

Матео Месси, сын аргентинского нападающего "Барселоны" Лионеля Месси, порадовался голу в ворота каталонского клуба в матче 2-го тура чемпионата Испании с "Бетисом" (5:2).

Рядом с ним находился форвард каталонцев Луис Суарес, который в шутку сделал замечание мальчику.

В этой встрече счет открыл хавбек гостей Набиль Фекир, на что каталонский клуб ответил пятью голами. Суарес и Месси пропустили матч из-за травм.

Не пропустите: Месси признан лучшим игроком чемпионата Испании по версии Transfermarkt. | http://soccernews.ru
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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Сын Роналду - фанат Месси. Будет забавно, если у сына Месси кумиром будет Роналду))

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FlorentinoPérez
FlorentinoPérez

растёт Мадридиста)

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