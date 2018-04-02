Сын Моуринью вошел в тренерский штаб "Манчестер Юнайтед"

Сын наставника "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью Жозе-младший вошел в тренерский штаб "красных дьяволов".

Об этом можно судить из фото, которое в своем твиттере обнародовал полузащитник самого титулованного клуба Англии Майкл Каррик после победы над "Суонси". Так, на снимке видно, что Жозе-младший направляется на скамейку запасных вместе со своим отцом и другими членами команды перед субботней игрой "Юнайтед".

Напомним, "Манчестер Юнайтед" претендует на защитника "Атлетико". | soccernews.ru