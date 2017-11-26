Сын Патрика Клюйверта в матче чемпионата Голландии отметился хет-триком

Теги аяксрода юкджастин клюйверт

Сын Патрика Клюйверта в матче чемпионата Голландии отметился хет-трикомВингер амстердамского "Аякса" Джастин Клюйверт отметился хет-триком в матче чемпионата Нидерландов против "Роды" из Керкраде. Смотрите видеообзор этого матча.

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2 Аякс 13 28
3 АЗ 13 28
4 Зволле 13 25
5 Утрехт 13 23
6 Витесс 13 22
7 Фейеноорд 13 22
8 Хераклес 13 18
9 Херенвен 13 18
10 Эксельсиор 13 17
11 АДО Ден Хааг 13 17
12 ВВВ Венло 13 15
13 Гронинген 13 12
14 Спарта Роттердам 13 11
15 Виллем II 13 11
16 Твенте 13 9
17 НАК Бреда 13 9
18 Рода ЮК 13 7
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