Сын Патрика Клюйверта в матче чемпионата Голландии отметился хет-триком
Вингер амстердамского "Аякса" Джастин Клюйверт отметился хет-триком в матче чемпионата Нидерландов против "Роды" из Керкраде. Смотрите видеообзор этого матча.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|ПСВ
|13
|36
|2
|Аякс
|13
|28
|3
|АЗ
|13
|28
|4
|Зволле
|13
|25
|5
|Утрехт
|13
|23
|6
|Витесс
|13
|22
|7
|Фейеноорд
|13
|22
|8
|Хераклес
|13
|18
|9
|Херенвен
|13
|18
|10
|Эксельсиор
|13
|17
|11
|АДО Ден Хааг
|13
|17
|12
|ВВВ Венло
|13
|15
|13
|Гронинген
|13
|12
|14
|Спарта Роттердам
|13
|11
|15
|Виллем II
|13
|11
|16
|Твенте
|13
|9
|17
|НАК Бреда
|13
|9
|18
|Рода ЮК
|13
|7