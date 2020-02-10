Сын Пеле рассказал о состоянии легендарного бразильца



Эдиньо, сын бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца.

"Сейчас отец довольно слаб. Ему была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Реабилитация прошла не очень удачно, поэтому у Пеле есть проблемы с ходьбой. Это повергает его в уныние. Только представьте, он - король футбола, а сейчас не может нормально ходить. Он стесняется из-за этого и поэтому не хочет выходить из дома. Он стал затворником", - приводит слова Эдиньо Globo Esporte.

79-летний Пеле в составе сборной Бразилии трижды становился чемпионом мира. За сборную он провел 92 матча, забил 77 голов и до сих пор является лучшим бомбардиром в ее истории.

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