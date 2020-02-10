Сын Пеле рассказал о состоянии легендарного бразильца
Эдиньо, сын бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца.
"Сейчас отец довольно слаб. Ему была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Реабилитация прошла не очень удачно, поэтому у Пеле есть проблемы с ходьбой. Это повергает его в уныние. Только представьте, он - король футбола, а сейчас не может нормально ходить. Он стесняется из-за этого и поэтому не хочет выходить из дома. Он стал затворником", - приводит слова Эдиньо Globo Esporte.
79-летний Пеле в составе сборной Бразилии трижды становился чемпионом мира. За сборную он провел 92 матча, забил 77 голов и до сих пор является лучшим бомбардиром в ее истории.
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|Команда
|М
|О
|1
|Сивасспор
|21
|42
|2
|Трабзонспор
|20
|41
|3
|Истанбул ББ
|21
|40
|4
|Аланьяспор
|21
|39
|5
|Фенербахче
|21
|38
|6
|Галатасарай
|20
|36
|7
|Бешикташ
|21
|36
|8
|Гёзтепе АС Измир
|20
|30
|9
|Газиантеп ББ
|21
|27
|10
|Денизлиспор
|21
|24
|11
|Малатия Беледийеспор
|20
|24
|12
|Джайкур Ризеспор
|20
|24
|13
|Генчлербирлиги
|21
|21
|14
|Коньяспор
|21
|20
|15
|Антальяспор
|21
|19
|16
|Анкарагюджю
|21
|17
|17
|Касимпаса
|20
|16
|18
|Кайсериспор
|21
|12