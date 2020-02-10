Сын Пеле рассказал о состоянии легендарного бразильца

1 Теги пеле

Сын Пеле рассказал о состоянии легендарного бразильца
Эдиньо, сын бывшего футболиста сборной Бразилии Пеле, рассказал о состоянии здоровья отца.

"Сейчас отец довольно слаб. Ему была сделана операция по замене тазобедренного сустава. Реабилитация прошла не очень удачно, поэтому у Пеле есть проблемы с ходьбой. Это повергает его в уныние. Только представьте, он - король футбола, а сейчас не может нормально ходить. Он стесняется из-за этого и поэтому не хочет выходить из дома. Он стал затворником", - приводит слова Эдиньо Globo Esporte.

79-летний Пеле в составе сборной Бразилии трижды становился чемпионом мира. За сборную он провел 92 матча, забил 77 голов и до сих пор является лучшим бомбардиром в ее истории.

Не пропустите: Пеле: "Надеюсь, Роналду сможет побить мой рекорд". | http://soccernews.ru 
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

lesnovsky

Здоровья, легенда!!!!...

Ответить

главное

Больше не розовый: Неймар удивил болельщиков новым имиджем

Больше не розовый: Неймар удивил болельщиков новым имиджем

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Сивасспор Сивасспор 21 42
2 Трабзонспор Трабзонспор 20 41
3 Истанбул ББ Истанбул ББ 21 40
4 Аланьяспор Аланьяспор 21 39
5 Фенербахче Фенербахче 21 38
6 Галатасарай Галатасарай 20 36
7 Бешикташ Бешикташ 21 36
8 Гёзтепе АС Измир Гёзтепе АС Измир 20 30
9 Газиантеп ББ Газиантеп ББ 21 27
10 Денизлиспор Денизлиспор 21 24
11 Малатия Беледийеспор Малатия Беледийеспор 20 24
12 Джайкур Ризеспор Джайкур Ризеспор 20 24
13 Генчлербирлиги Генчлербирлиги 21 21
14 Коньяспор Коньяспор 21 20
15 Антальяспор Антальяспор 21 19
16 Анкарагюджю Анкарагюджю 21 17
17 Касимпаса Касимпаса 20 16
18 Кайсериспор Кайсериспор 21 12
Полная таблица

топ-5 тегов