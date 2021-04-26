Сын Пирло рассказал об угрозах из-за неудач "Ювентуса"

Фото: инстаграм Андреа Пирло

Никколо Пирло, сын главного тренер "Ювентуса" Андреа Пирло, рассказал, что он подвергается угрозам и оскорбления социальных сетях из-за неудачных результатов туринского клуба в нынешнем сезоне.

"Мне постоянно приходят угрозы и оскорбления. Недавно мне пришло следующее сообщение: «Ты должен умереть вместе со своим отцом", - написал Никколо в Instagram.

Напомним, что "Ювентус" вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв португальскому "Порту". В чемпионате Италии туринцы не только ,практически потеряли шансы на чемпионский титул, но и рискуют не попасть в топ-4.

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