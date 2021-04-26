Сын Пирло рассказал об угрозах из-за неудач "Ювентуса"

Теги ювентусандреа пирло

Сын Пирло рассказал об угрозах из-за неудач "Ювентуса"

Фото: инстаграм Андреа Пирло

Никколо Пирло, сын главного тренер "Ювентуса" Андреа Пирло, рассказал, что он подвергается угрозам и оскорбления социальных сетях из-за неудачных результатов туринского клуба в нынешнем сезоне.

"Мне постоянно приходят угрозы и оскорбления. Недавно мне пришло следующее сообщение: «Ты должен умереть вместе со своим отцом", - написал Никколо в Instagram.

Напомним, что "Ювентус" вылетел на стадии 1/8 финала Лиги Чемпионов, проиграв португальскому "Порту". В чемпионате Италии туринцы не только ,практически потеряли шансы на чемпионский титул, но и рискуют не попасть в топ-4. 

Не пропустите: Фанаты "Ювентуса" в ярости из-за промаха Роналду в матче с "Фиорентиной". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто станет победителем Лиги Европы в сезоне 2020/21?
Все опросы
Загрузка...

главное

В "Фиорентине" сообщили новую информацию о состоянии Кокорина

В "Фиорентине" сообщили новую информацию о состоянии Кокорина

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус Ювентус 26 63
2 Лацио Лацио 26 62
3 Интер Милан Интер Милан 26 57
4 Аталанта Аталанта 26 51
5 Рома Рома 26 45
6 Наполи Наполи 26 39
7 Милан Милан 27 39
8 Хеллас Верона Хеллас Верона 26 38
9 Парма Парма 26 36
10 Болонья Болонья 26 34
11 Кальяри Кальяри 26 32
12 Сассуоло Сассуоло 26 32
13 Фиорентина Фиорентина 27 31
14 Удинезе Удинезе 26 28
15 Торино Торино 26 28
16 Сампдория Сампдория 26 26
17 Дженоа Дженоа 26 25
18 Лечче Лечче 27 25
19 СПАЛ СПАЛ 26 18
20 Брешия Брешия 27 17
Полная таблица

топ-5 тегов