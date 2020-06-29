Сын Почеттино подписал новый контракт с "Тоттенхэмом"

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Сын Почеттино подписал новый контракт с "Тоттенхэмом"

Сын бывшего тренера "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино Маурицио заключил новый контракт с лондонским клубом. Об этом специалист сообщил в своем инстаграме.

"Ждем следующего сезона!" - подписал снимок тренер.

 19-летний футболист играет в системе "шпор" с 2015 года. В прошедшем сезоне вингер выступал за молодежную команду "Тоттенхэма". В 14 матчах футболист забил 1 гол и сделал 3 ассиста.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Looking forwards to the new season. ✍ #COYS

Публикация от Maurizio Pochettino (@maurizio.8)

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