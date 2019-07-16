Сын Почеттино подписал профессиональный контракт с "Тоттенхэмом"

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Сын Почеттино подписал профессиональный контракт с "Тоттенхэмом"

Нападающий Маурисио Почеттино заключил первое профессиональное соглашение с "Тоттенхэмом". Об этом сам футболист сообщил в инстаграме.

Условия контракта 18-летнего сына главного тренера "шпор" пока неизвестны.

Ожидается, что в новом сезоне юный форвард будет выступать за "Тоттенхэм" (U-23).

В составе команды U-18 Почеттино-младший забил 4 гола в 22 матчах.

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