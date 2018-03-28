Сын президента Либерии дебютировал за сборную США

Теги псжсшатимоти веа

Сын президента Либерии дебютировал за сборную США

Нападающий ПСЖ Тимоти Веа провел свой первый матч за сборную США.

18-летний футболист вышел на поле на 86-й минуте товарищеского матча с Парагваем (1:0).

Стоит отметить, что Тимоти Веа является сыном легендарного футболиста Джорджа Веа, который недавно стал президентом Либерии.

Не пропустите: Стала известна причина Ибрагимовича из "МЮ". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Без весны, но в ожидании Чемпионата Мира: репортаж о подготовке Москвы к мундиалю

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 ПСЖ 31 83
2 Монако 30 66
3 Марсель 30 59
4 Лион 30 57
5 Ренн 30 45
6 Нант 30 44
7 Монпелье 30 42
8 Ницца 30 42
9 Сент-Этьен 30 39
10 Дижон 30 38
11 Бордо 30 37
12 Анжер 31 35
13 ФК Кан 30 35
14 Генгам 30 35
15 Страсбур 30 32
16 Амьен 30 31
17 Тулуза 30 30
18 Труа 30 29
19 Лилль 30 28
20 Метц 30 21
Полная таблица

топ-5 тегов