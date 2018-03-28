Сын президента Либерии дебютировал за сборную США

Нападающий ПСЖ Тимоти Веа провел свой первый матч за сборную США.

18-летний футболист вышел на поле на 86-й минуте товарищеского матча с Парагваем (1:0).

Стоит отметить, что Тимоти Веа является сыном легендарного футболиста Джорджа Веа, который недавно стал президентом Либерии.

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