Сын Райта-Филлипса заключил контракт с "Манчестер Сити"

Сын экс-полузащитника "Челси" и сборной Англии Шона Райта-Филлипса Димарджио Райт-Филлипс стал игроком "Манчестер Сити". Об этом он написал в своем инстаграме.



"Очень рад заключить профессиональный контракт. Впереди много серьёзной работы", - написал футболист.

Отметим, что отец игрока Шон Райт-Филлипс в августе 2019 года объявил о завершении карьеры.

17-летний хавбек играл в юношеской команде "горожан". В минувшем сезоне в 22 матчах он забил 4 гола и сделал 11 ассистов.



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