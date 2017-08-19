Сын Ривалдо не против поиграть в РФПЛ

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Сын Ривалдо не против поиграть в РФПЛ

Нападающий бухарестского "Динамо" Ривалдиньо заявил, что ему интересен переход в один из российских клубов.

"Мне нравятся многие лиги, хотел бы попробовать себя в Англии, Испании, Италии или Германии. Однако хочу сказать, что и в России хороший чемпионат. Мой агент рассказывал мне об интересе некоторых клубов из вашей страны. Так почему бы и не перейти? Это было бы здорово. Хорошая лига, хорошая страна" - сказал 22-летний бразилец.

Стоит отметить, что Ривалдиньо является сыном легендарного форварда Ривалдо.

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