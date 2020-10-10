Сын Ривалдо стал обладателем Суперкубка Польши

Форвард "Краковии" Ривалдиньо, сын известного бразильского футболиста Ривалдо, стал обладателем Суперкубка Польши.

В матче за Суперкубок "Краковия" играла против "Легии". Основное время завершилось со счетом 0:0, однако в серии пенальти сильнее оказалась "Краковия" - 5:4.

Отметим, что Ривалдиньо начал игру в стартовом составе и был заменен на 73-й минуте.

Ривалдиньо перешел в "Краковию" минувшим летом. За это время он провел 8 матчей и забил один гол.

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