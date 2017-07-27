Сын Ривалдо забил гол за бухарестское "Динамо"

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Сын Ривалдо забил гол за бухарестское "Динамо"

В матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы бухарестское "Динамо" сыграло вничью с "Атлетиком" (1:1).

Единственный мяч румынского клуба на счету бразильского хавбека Ривалдиньо.

Видео: Гол Ривалдиньо.

Стоит отметить, что для 22-летнего хавбека, который является сыном знаменитого форварда Ривалдо, этот матч стал дебютным в еврокубках. | http://soccernews.ru

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