Сын Роналдиньо стал игроком "Крузейро"
"Крузейро" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Жоао Мендесом.
14-летний футболист заключил с "лисами" соглашение, которое будет действовать до его 20-летия.
Жоао Мендес является сыном легенды бразильского футбола Роналдиньо.
Сам "Зубастик" на родине выступал за "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе".
Не пропустите: Макелеле: "Сказал, что отправлю Роналдиньо в больницу, если он будет использовать финты с PlayStation". | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Эмери может возглавить "Милан"
-
Марадона решил покинуть пост главного тренера "Дорадоса"
-
Коста и Мората могут сыграть с "Барселоной"
-
"Эспаньол" взял верх над "Жироной" в каталонском дерби (видео голов)
-
"Динамо" ушло от поражения в матче с "Анжи"
-
Промес трогательно обратился к "Спартаку" в преддверии дерби с ЦСКА
-
СМИ узнали причину стремления Иско остаться в "Реале"
-
Романцев сделал прогноз на дерби между "Спартаком" и ЦСКА
-
"Тоттенхэм" претендует на одного из главных талантов английского футбола
-
Гари Невилл назвал лучшего игрока АПЛ в текущем сезоне
-
Навас может остаться в "Реале" в качестве третьего вратаря
-
1
Иньеста заявил о желании вернуться в "Барселону"
-
Сын Роналдиньо стал игроком "Крузейро"
-
"Спартак" и ЦСКА выбрали игровую форму на очный матч чемпионата России
-
"Ливерпуль" определился с заменой для Мане
-
Джеко близок к возвращению в АПЛ
-
1
Ковач - о матче с "Боруссией": "Победит тот, кто допустит меньше ошибок"
-
Шесть европейских топ-клубов поборются за Ндомбеле
-
"Манчестер Юнайтед" нацелился на защитника ПСЖ
-
Ибрагимович принёс "Лос-Анджелес Гэлакси" третью победу подряд в МЛС
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Палмейрас
|38
|80
|2
|Сантос
|38
|71
|3
|Фламенго
|38
|71
|4
|Атлетико Минейро
|38
|62
|5
|Ботафого
|38
|59
|6
|Атлетико Паранаенсе
|38
|57
|7
|Коринтианс
|38
|55
|8
|Понте Прета
|38
|53
|9
|Гремио
|38
|53
|10
|Сан-Паулу
|38
|52
|11
|Чапекоенсе
|38
|52
|12
|Крузейро
|38
|51
|13
|Флуминенсе
|38
|50
|14
|Спорт Ресифе
|38
|47
|15
|Коритиба
|38
|46
|16
|Витория
|38
|45
|17
|Интернасьонал
|38
|43
|18
|Фигейренсе
|38
|37
|19
|Санта Крус
|38
|31
|20
|Америка Минейро
|38
|28