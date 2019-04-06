Сын Роналдиньо стал игроком "Крузейро"

Теги крузейророналдиньо

Сын Роналдиньо стал игроком "Крузейро"

"Крузейро" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Жоао Мендесом.

14-летний футболист заключил с "лисами" соглашение, которое будет действовать до его 20-летия.

Жоао Мендес является сыном легенды бразильского футбола Роналдиньо.

Сам "Зубастик" на родине выступал за "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе".

Не пропустите: Макелеле: "Сказал, что отправлю Роналдиньо в больницу, если он будет использовать финты с PlayStation". | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Эмери может возглавить "Милан"

Эмери может возглавить "Милан"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Палмейрас Палмейрас 38 80
2 Сантос Сантос 38 71
3 Фламенго Фламенго 38 71
4 Атлетико Минейро Атлетико Минейро 38 62
5 Ботафого Ботафого 38 59
6 Атлетико Паранаенсе Атлетико Паранаенсе 38 57
7 Коринтианс Коринтианс 38 55
8 Понте Прета Понте Прета 38 53
9 Гремио Гремио 38 53
10 Сан-Паулу Сан-Паулу 38 52
11 Чапекоенсе Чапекоенсе 38 52
12 Крузейро Крузейро 38 51
13 Флуминенсе Флуминенсе 38 50
14 Спорт Ресифе Спорт Ресифе 38 47
15 Коритиба Коритиба 38 46
16 Витория Витория 38 45
17 Интернасьонал Интернасьонал 38 43
18 Фигейренсе Фигейренсе 38 37
19 Санта Крус Санта Крус 38 31
20 Америка Минейро Америка Минейро 38 28
Полная таблица

топ-5 тегов