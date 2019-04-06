Сын Роналдиньо стал игроком "Крузейро"

"Крузейро" на своём официальном сайте объявил о подписании контракта с нападающим Жоао Мендесом.

14-летний футболист заключил с "лисами" соглашение, которое будет действовать до его 20-летия.

Жоао Мендес является сыном легенды бразильского футбола Роналдиньо.

Сам "Зубастик" на родине выступал за "Гремио", "Фламенго", "Атлетико Минейро" и "Флуминенсе".

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