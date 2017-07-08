Сын Роналдо вызван в сборную Бразилии U-18

Сын двукратного обладателя "Золотого мяча" Роналдо Рональд Домингес Лима вызван в сборную Бразилии U-18.

Отпрыск известного в прошлом футболиста отправится с командой в Израиль, где состоится международный турнир среди игроков не старше 18-ти лет. Сам Роналдо, комментируя вызов своего сына, в инстаграме написал: " Целую моего сына Рональда Лиму, который был вызван в команду U-18. Удачи, ребята. Бразилия идет! ".

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