Сын Роналду отметился очередным красивым голом

Сын нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Криштиану-младший забил красивый гол на тренировке.

Юный футболист, играющий под седьмым номером, как и его отец, обыграл защитника и голкипера и отправил мяч в ворота.

Восьмилетний Криштиану в данный момент выступает за детскую команду "Ювентуса".

Не пропустите: Ирину Шейк вызвали в суд по делу Роналду об изнасиловании. | http://soccernews.ru