Сын Роналду отметился очередным красивым голом

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Сын Роналду отметился очередным красивым голом

Сын нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду Криштиану-младший забил красивый гол на тренировке.

Юный футболист, играющий под седьмым номером, как и его отец, обыграл защитника и голкипера и отправил мяч в ворота.

Восьмилетний Криштиану в данный момент выступает за детскую команду "Ювентуса".

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