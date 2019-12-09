Сын Роналду признан лучшим форвардом детского турнира

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Сын Роналду признан лучшим форвардом детского турнира

Сын нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду успешно выступил на турнире "Trophеe Cavour" в составе детской команды "старой синьоры" (U-9).

Роналду-младший забил три гола в этом соревновании и удостоился награды лучшего нападающего.

"Ювентус" стал победителем "Trophеe Cavour", обыграв в финале "Кьери" со счётом 3:2.

Не пропустите: Роналду сожалеет об уходе из "Реала". | http://soccernews.ru
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