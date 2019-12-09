Сын Роналду признан лучшим форвардом детского турнира

Сын нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду успешно выступил на турнире "Trophеe Cavour" в составе детской команды "старой синьоры" (U-9).

Роналду-младший забил три гола в этом соревновании и удостоился награды лучшего нападающего.

EL MINI CR7.



La Juventus Sub-9 quedó campeón del Torneo Cavour y el trofeo al mejor delantero del torneo es para Cristiano Ronaldo Jr. pic.twitter.com/AZN2YgBlun — Mente Futbolera (@somoslamente) December 9, 2019

"Ювентус" стал победителем "Trophеe Cavour", обыграв в финале "Кьери" со счётом 3:2.

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