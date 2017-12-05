Сын Роналду: "Спасибо моему кумиру Лионелю Месси"

Старший сын форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду завел себе страничку в инстаграме.

Одним из первых постов Криштиану-младшего в социальной сети стал его совместный снимок с нападающим каталонской "Барселоны" Лионелем Месси. Под снимком сын Роналду оставил следующее сообщение: "Спасибо моему кумиру Лионелю Месси".

Напомним, Мората высказался о слабой результативности Роналду. | soccernews.ru