Сын Роналду: "Спасибо моему кумиру Лионелю Месси"

Теги криштиану роналдулионель месси

Сын Роналду: "Спасибо моему кумиру Лионелю Месси"Старший сын форварда мадридского "Реала" Криштиану Роналду завел себе страничку в инстаграме.

Одним из первых постов Криштиану-младшего в социальной сети стал его совместный снимок с нападающим каталонской "Барселоны" Лионелем Месси. Под снимком сын Роналду оставил следующее сообщение: "Спасибо моему кумиру Лионелю Месси".

Напомним, Мората высказался о слабой результативности Роналду. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Биться за престиж клуба: дортмундская "Боруссия" едет сражаться с "Реалом"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 14 36
2 Валенсия 14 31
3 Атлетико Мадрид 14 30
4 Реал Мадрид 14 28
5 Севилья 14 28
6 Вильярреал 14 21
7 Леганес 14 20
8 Хетафе 14 19
9 Реал Сосьедад 14 19
10 Сельта Виго 14 18
11 Бетис 14 18
12 Жирона 14 17
13 Эйбар 14 17
14 Леванте 14 16
15 Эспаньол 14 16
16 Атлетик Бильбао 14 14
17 Депортиво Ла-Корунья 14 12
18 Лас Пальмас 14 10
19 Алавес 14 9
20 Малага 14 8
Полная таблица

топ-5 тегов