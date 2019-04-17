Сын Роналду забил 12 голов в двух матчах на международном турнире

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Сын Роналду забил 12 голов в двух матчах на международном турнире

Игрок "Ювентуса" U-9 Криштиану Роналду-младший поражает своей результативностью.

В ходе международного турнира на острове Мадейра сын звёздного футболиста наколотил 12 мячей.

Юный спортсмен забил 7 голов в ворота "Маритиму Китай", ещё 5 - в ворота "Камачи".

"Ювентус" U-9 вышеупомянутых соперников разгромил со счётом 25:0 и 15:1 соответственно.

Не пропустите: Роналду забил 42 гола в еврокубках, начиная с 1/4 финала. У Месси - более чем в два раза меньше. | http://soccernews.ru

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Пьянь и все остальные путалонцы, позор сайта!

Сын лучшего игрока мира. Ему и нельзя иначе.

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