Сын Роналду забил 58 голов в 28 матчах за детскую команду "Ювентуса"

Сын нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду демонстрирует выдающуюся игру в детской команде "старой синьоры".

Сообщается, что Роналду-младший провёл за команду "Ювентуса" (U-9) 28 матчей, в которых забил 58 мячей и сделал 18 ассистов.

Что касается отца юного таланта, то он в текущем сезоне сыграл за "бьянконери" 11 поединков, записав в свой актив 8 голов и 1 ассист.

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