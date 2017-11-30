Сын Роналду забил классный гол со штрафного

Сын нападающего "Реала" Криштиану Роналду отметился отличным голом со штрафного.

Семилетний Криштиану-младший выступает за детскую команду "Посуэло".

Видео гола Роналду опубликовал в своем Instagram и подписав его "Ничто не случайно".

Видео: гол сына Роналду.

Nothing is coincidence ⚽️ Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano) Ноя 30 2017 в 4:42 PST

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