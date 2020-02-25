Сын Роналду завел страницу Instagram. У него уже почти 600 тысяч подписчиков

Теги криштиану роналдуювентус

Сын Роналду завел страницу Instagram. У него уже почти 600 тысяч подписчиков

Криштиану-младший, сын португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, завел страницу Instagram.

За сутки на аккаунт minicristianoronaldo10 подписались почти 600 тысяч человек. Мальчик выложил фотографию с девушкой своего отца Джорджиной Родригес.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Milan fashion week ❤

Публикация от @ minicristianoronaldo2010

Криштиану-младший родился в 2010 году от суррогатной матери. Таким же образом появились на свет его брат и сестра - Ева и Мэтью. Также в семье Роналду есть дочь Алана Мартина, которую родила Родригес.

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