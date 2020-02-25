Сын Роналду завел страницу Instagram. У него уже почти 600 тысяч подписчиков
Криштиану-младший, сын португальского нападающего "Ювентуса" Криштиану Роналду, завел страницу Instagram.
За сутки на аккаунт minicristianoronaldo10 подписались почти 600 тысяч человек. Мальчик выложил фотографию с девушкой своего отца Джорджиной Родригес.
Криштиану-младший родился в 2010 году от суррогатной матери. Таким же образом появились на свет его брат и сестра - Ева и Мэтью. Также в семье Роналду есть дочь Алана Мартина, которую родила Родригес.
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|Лацио
|25
|59
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|24
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|4
|Аталанта
|24
|45
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|Рома
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|Наполи
|25
|36
|7
|Милан
|25
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|8
|Хеллас Верона
|24
|35
|9
|Парма
|24
|35
|10
|Болонья
|25
|34
|11
|Кальяри
|24
|32
|12
|Сассуоло
|24
|29
|13
|Фиорентина
|25
|29
|14
|Торино
|24
|27
|15
|Удинезе
|25
|27
|16
|Лечче
|25
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|17
|Сампдория
|24
|23
|18
|Дженоа
|25
|22
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|20
|СПАЛ
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