Сын Росицки забил трогательный гол в прощальном матче отца

Известный чешский футболист Томаш Росицки сыграл свой прощальный матч.

В нем отличился голом его пятилетний сын. Росицки протащил мяч с центра поля, а защитники изображали активный отбор, безрезультатно стелясь в подкатах. В итоге сын Росицки с близкого расстояния поразил ворота.

Видео: сын Росицки забивает гол.

Стоит отметить, что в этом поединке принял участие отец Росицки, а также такие известные игроки, как Фламини, Глеб, Сонг, Клиши, Леманн, ван Перси, Фабрегас, Гиббс и Санья.

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