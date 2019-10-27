Сын Руни перейдет в академию "Манчестер Сити"

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Сын Руни перейдет в академию "Манчестер Сити"

Сын экс-игрока "МЮ" и сборной Англии Уэйна Руни Кай получит место в академии "Манчестер Сити", передает The Sun.

9-летний Кай был членом академии "горожан" до того, как семья переехала в США. До 2016 года он был воспитанником академии "МЮ".

Напомним, зимой 2020 года Руни вернется в Англию и станет играющим тренером "Дерби Каунти" в Чемпионшипе.

У Уэйна Руни и его жены Колин четверо детей. Кай самый старший ребенок.

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