Сын Руни перейдет в академию "Манчестер Сити"
Сын экс-игрока "МЮ" и сборной Англии Уэйна Руни Кай получит место в академии "Манчестер Сити", передает The Sun.
9-летний Кай был членом академии "горожан" до того, как семья переехала в США. До 2016 года он был воспитанником академии "МЮ".
Напомним, зимой 2020 года Руни вернется в Англию и станет играющим тренером "Дерби Каунти" в Чемпионшипе.
У Уэйна Руни и его жены Колин четверо детей. Кай самый старший ребенок.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ливерпуль
|9
|25
|2
|Манчестер Сити
|10
|22
|3
|Лестер Сити
|10
|20
|4
|Челси
|10
|20
|5
|Арсенал Лондон
|9
|15
|6
|Кристал Пэлас
|9
|14
|7
|Шеффилд Юнайтед
|10
|13
|8
|Борнмут
|10
|13
|9
|Вест Хэм Юнайтед
|10
|13
|10
|Тоттенхэм
|9
|12
|11
|Бернли
|10
|12
|12
|Брайтон & Хоув Альбион
|10
|12
|13
|Вулверхэмптон
|9
|11
|14
|Астон Вилла
|10
|11
|15
|Манчестер Юнайтед
|9
|10
|16
|Эвертон
|10
|10
|17
|Ньюкасл Юнайтед
|9
|8
|18
|Саутгемптон
|10
|8
|19
|Норвич Сити
|9
|7
|20
|Уотфорд
|10
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