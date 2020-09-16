Сын Семака: "В детстве я считал отца предателем"

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Сын Семака: "В детстве я считал отца предателем"

Илья Семак, сын наставника "Зенита" Сергея Семака от первого брака, рассказал о своих отношениях с отцом.

"Было очень трудно, когда родители развелись. Доходило до слёз, я принимал это очень близко к сердцу. Сейчас понимаю, отношусь проще. О разводе мне сказала мама, однако я даже не помню, как это было. В детстве я считал отца предателем. Потом мнение поменялось: осознаю, что в такой ситуации виноваты оба родителя.

Сначала ревновал к его новой семье. До 13 лет я вообще не хотел знакомиться с его супругой и детьми. Когда он выступал за "Рубин", я приезжал к нему, селился в гостинице у его брата. Я не хотел оставаться у его новой семьи. Однако сейчас, если один приезжаю в Питер, могу и у них остановиться", - заявил Семак-младший.

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