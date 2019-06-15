Сын Семака заявил, что "Зенит" в следующем сезоне должен выиграть Лигу чемпионов
Сын главного тренера "Зенита" Сергея Семака Савва заявил, что петербургский клуб в новом сезоне должен выиграть Лигу чемпионов. Об этом он рассказал в сториз падчерицы наставника команды Майи.
Девочка опубликовала видео с подписью "Задача на новый сезон от Саввы", отметив официальный аккаунт петербургского клуба и отца.
На видео на 8-летнем сыне Семака надета майка Криштиану Роналду.
15 июня 2019 г.
Напомним, по итогам минувшего сезона "Зенит" стал чемпионом России, в результате чего в сезоне-2019/20 автоматически попадает в первую корзину розыгрыша ЛЧ.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Зенит Санкт-Петербург
|30
|64
|2
|Локомотив Москва
|30
|56
|3
|Краснодар
|30
|56
|4
|ЦСКА Москва
|30
|51
|5
|Спартак Москва
|30
|49
|6
|Арсенал Тула
|30
|46
|7
|Оренбург
|30
|43
|8
|Ахмат
|30
|42
|9
|Ростов
|30
|41
|10
|Урал
|30
|38
|11
|Рубин
|30
|36
|12
|Динамо Москва
|30
|33
|13
|Крылья Советов
|30
|28
|14
|Уфа
|30
|26
|15
|Анжи
|30
|21
|16
|Енисей Красноярск
|30
|20