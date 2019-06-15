Сын Семака заявил, что "Зенит" в следующем сезоне должен выиграть Лигу чемпионов

Сын главного тренера "Зенита" Сергея Семака Савва заявил, что петербургский клуб в новом сезоне должен выиграть Лигу чемпионов. Об этом он рассказал в сториз падчерицы наставника команды Майи.

Девочка опубликовала видео с подписью "Задача на новый сезон от Саввы", отметив официальный аккаунт петербургского клуба и отца.

На видео на 8-летнем сыне Семака надета майка Криштиану Роналду.

Напомним, по итогам минувшего сезона "Зенит" стал чемпионом России, в результате чего в сезоне-2019/20 автоматически попадает в первую корзину розыгрыша ЛЧ.

А еще: "Атлетико" больше нас всех: Симеоневысказался об уходе Гризманна| http://soccernews.ru