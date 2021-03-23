Сын Сёмина вошёл в тренерский штаб "Ротора"

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Новый наставник "Ротора" Юрий Батуренко сформировал свой тренерский штаб.

В него вошли Андрей Сёмин, Хасанби Биджиев, тренер вратарей Дмитрий Тяпушкин и тренер по физподготовке Николай Приймак.

Стоит отметить, что 51-летний Андрей Сёмин является сыном бывшего главного тренера "Локомотива" Юрия Сёмина.

По итогам 23 туров "Ротор" занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ.

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