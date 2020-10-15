Сын Сергея Игнашевича будет выступать за "Знамя Труда"

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Сын Сергея Игнашевича будет выступать за "Знамя Труда"

Сын главного тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича Дмитрий стал игроком "Знамя Труда". Об этом клуб сообщил "Вконтакте".

18-летний воспитанник школы ЦСКА, как и отец, выступает на позиции защитника.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Хетаг Бадоев и Дмитрий Игнашевич в «Знамя Труда». Двадцатилетний полузащитник Хетаг Бадоев воспитанник владикавказского футбола и провел за ФК «Спартак-Владикавказ» 13 матчей и уже успел попасть в заявку нашей команды в матче против ФК «Звезда». Восемнадцатилетний защитник Дмитрий Игнашевич выпускник ДЮСШ @pfc_cska. Мы рады приветствовать новых игроков в команде.

Публикация от ФК Знамя Труда (@fczt1909)

Отметим, 21 год назад Игнашевич-старший также выступал за этот клуб.

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