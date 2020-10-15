Сын Сергея Игнашевича будет выступать за "Знамя Труда"

Сын главного тренера "Торпедо" Сергея Игнашевича Дмитрий стал игроком "Знамя Труда". Об этом клуб сообщил "Вконтакте".

18-летний воспитанник школы ЦСКА, как и отец, выступает на позиции защитника.

Отметим, 21 год назад Игнашевич-старший также выступал за этот клуб.

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