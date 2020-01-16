Сын Сетьена рассказал, как узнал о назначении отца в "Барселоне"

Сын главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена Ларо в интервью El Larguero рассказал, что думает о назначении отца.

"Я читал что-то в соцсетях. И когда играл с друзьями в Fortnite, отец позвонил мне и сказал, что он подписал контракт.

Не знаю, мечтал ли он об этом, но точно всегда хотел. Это большая радость.

### (офигеть), он будет тренировать Месси, ### (офигеть). Я смотрел на Месси вчера на тренировке и пускал слюни. Кике будет тренировать лучших в мире", - сказал Ларо.

Молодой футболист играет за клуб третьего испанского дивизиона "Сант-Андреу".

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