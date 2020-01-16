Сын Сетьена рассказал, как узнал о назначении отца в "Барселоне"
Сын главного тренера "Барселоны" Кике Сетьена Ларо в интервью El Larguero рассказал, что думает о назначении отца.
"Я читал что-то в соцсетях. И когда играл с друзьями в Fortnite, отец позвонил мне и сказал, что он подписал контракт.
Не знаю, мечтал ли он об этом, но точно всегда хотел. Это большая радость.
### (офигеть), он будет тренировать Месси, ### (офигеть). Я смотрел на Месси вчера на тренировке и пускал слюни. Кике будет тренировать лучших в мире", - сказал Ларо.
Молодой футболист играет за клуб третьего испанского дивизиона "Сант-Андреу".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11