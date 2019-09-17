Сын Шевченко может выбрать между четырьмя сборными

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не исключил вероятности, что его сын Кристиан выберет для выступлений одну из зарубежных сборных.

Сейчас Кристиан занимается в академии лондонского "Челси". У него есть вариант со сборными Украины, Англии, Польши и США. Сыграть за две последних сборных он может благодаря матери - американской модели польского происхождения Кристен Пазик.

"За какую сборную посоветую выступать сыну, если он дорастет до такого уровня? Хм… Я бы хотел столкнуться с таким выбором. Очень хотел бы. Вот когда будет такой выбор, тогда и будем говорить", - приводят слова Шевченко украинские СМИ.

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