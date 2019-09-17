Сын Шевченко может выбрать между четырьмя сборными
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не исключил вероятности, что его сын Кристиан выберет для выступлений одну из зарубежных сборных.
Сейчас Кристиан занимается в академии лондонского "Челси". У него есть вариант со сборными Украины, Англии, Польши и США. Сыграть за две последних сборных он может благодаря матери - американской модели польского происхождения Кристен Пазик.
"За какую сборную посоветую выступать сыну, если он дорастет до такого уровня? Хм… Я бы хотел столкнуться с таким выбором. Очень хотел бы. Вот когда будет такой выбор, тогда и будем говорить", - приводят слова Шевченко украинские СМИ.
Не пропустите: Кокорин и Мамаев отметили свое освобождение. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто получит Золотой мяч в 2019 году
Лента новостей
-
Четверо ямайских футболистов пострадали в результате удара молнии
-
Игуаин ударил тренера на тренировке "Ювентуса"
-
"Аякс" и "Интер" одержали крупные победы в Юношеской лиге УЕФА
-
СМИ сообщили зарплату Кокорина по новому контракту с "Зенитом"
-
Месси выйдет на поле в матче с "Боруссией"
-
Брат Кокорина рассказал, что хочет сделать после выхода на свободу
-
Кадыров сделал заявление о выходе Кокорина и Мамаева на свободу
-
Сын Шевченко может выбрать между четырьмя сборными
-
"Барселоне" грозит наказание из-за трансфера Гризманна
-
Кокорин согласился на значительное понижение зарплаты в новом контракте с "Зенитом"
-
"Краснодар" может продлить контракт с Мамаевым
-
Агент оценил возможность работы Венгера в "Спартаке"
-
Слуцкий выразил поддержку актеру Устинову, осужденного за сопротивление росгвардейцу
-
Венгер может возглавить "Спартак"
-
Боярский поделился ожиданиями от матча "Зенита" с "Лионом"
-
"Зенит" раскрыл детали контракта с Кокориным
-
Transfermarkt назвал новую стоимость Кокорина и Мамаева
-
"Реал" представил заявку на матч с ПСЖ. Рамос и Марсело пропустят игру
-
Кокорин и Мамаев отметили свое освобождение
-
CAS сократил еврокубковую дисквалификацию Неймара
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Шахтер Донецк
|5
|15
|2
|Десна Чернигов
|6
|11
|3
|Заря Луганск
|5
|10
|4
|Александрия
|6
|9
|5
|Dnipro-1
|6
|8
|6
|Ворскла
|6
|7
|7
|Динамо Киев
|4
|7
|8
|Колос Ковалёвка
|6
|7
|9
|Львов
|5
|6
|10
|Карпаты Львов
|6
|5
|11
|Мариуполь
|4
|4
|12
|Олимпик Донецк
|5
|1