Сын Шевченко может выбрать между четырьмя сборными

Теги украинаандрей шевченко

Сын Шевченко может выбрать между четырьмя сборными

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко не исключил вероятности, что его сын Кристиан выберет для выступлений одну из зарубежных сборных.

Сейчас Кристиан занимается в академии лондонского "Челси". У него есть вариант со сборными Украины, Англии, Польши и США. Сыграть за две последних сборных он может благодаря матери - американской модели польского происхождения Кристен Пазик.

"За какую сборную посоветую выступать сыну, если он дорастет до такого уровня? Хм… Я бы хотел столкнуться с таким выбором. Очень хотел бы. Вот когда будет такой выбор, тогда и будем говорить", - приводят слова Шевченко украинские СМИ.

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